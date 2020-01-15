Одноклассники: итоги 2019 года

Социальная сеть Одноклассники подвела итоги 2019 года по аудитории и ее активности в различных сервисах. В прошедшем году основной фокус соцсети был направлен на развитие сервисов для выражения ярких искренних эмоций и различных способов коммуникации с друзьями и близкими.

Сервисы для общения и эмоций

В 2019 году Одноклассники сфокусировались на своей ключевой особенности и основном бизнес-направлении – коммуникационных сервисах, с помощью которых пользователи делятся искренними эмоциями со своими близкими и друзьями в соцсети: виртуальных подарках, стикерах, открытках, звонках, сервисе дружб и других. За 2019 год пользователи отправили суммарно 45 миллиардов подарков (платных и бесплатных) – в 4 раза больше, чем год назад. В пиковые дни национальных праздников количество подарков превышало полмиллиарда в сутки.

Видео, игры и музыка

Контентные и развлекательные сервисы ОК завоевали новое внимание аудитории и увеличили активность пользователей — спортивные трансляции, новый сезон флагманского шоу «ОК на связи!», собственный новогодний эфир соцсети собирали миллионы просмотров. Благодаря потреблению длинного контента среднее время просмотра видео в соцсети за год выросло на 27%.

Продолжился рост игровой платформы: за 2019 год социальная сеть выплатит разработчикам мобильных игр суммарно более 600 миллионов рублей – в 2 раза больше, чем год назад.

Музыкальный сервис ОК получил большое обновление в 2019 году: новую витрину на десктопной и мобильных платформах, улучшенные алгоритмы рекомендаций, сервисы поиска похожих треков. Всё это мотивировало пользователей чаще добавлять песни к себе в плейлисты из рекомендуемого: прослушивания рекомендуемых треков после запуска нового сервиса выросли в 3 раза год к году.

Маркетплейс товаров

Сервис продажи товаров из Китая в ОК получил в 2019 году несколько обновлений, связанных с персонализацией выдачи и расширением контентной составляющей. Персонализированные алгоритмы позволили нарастить выручку маркетплейса на 29,4%, суммарное число заказов превысило 4,5 миллиона. При этом маркетплейс сохранил высокий retention пользователей: 42% покупателей совершали повторные покупки через месяц после первого заказа.