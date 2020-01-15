Под Воронежем от менингита в свой день рождения умер двухлетний мальчик

В одной из больниц Воронежской области скончался двухлетний ребенок. По предварительной информации, причиной его смерти стала менингококковая инфекция.

Трагедия произошла еще 1 января, но известно о ней стало лишь сейчас. Примечательно то, что в этот же день у мальчика был день рождения.

Как сообщает РИА "Воронеж", ссылаясь на пресс-службу регионального департамента здравоохранения, ребенок якобы поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии. Заболевание имело острую форму и развивалось стремительно. Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти мальчика так и не удалось.

Ребенок проживал в многодетной семье, в которой, кроме него, воспитывались еще трое детей. На новогодние праздники родители с детьми приехали из Нижнего Мамона к родственникам в Верхний Мамон, там двухлетнему малышу и стало плохо.

Как сообщает "Вести Воронеж", никакой угрозы распространения заболевания в месте проживания ребенка нет, поскольку менингококк не переносится на большие расстояния.

Соседи рассказали, что умершего мальчика звали Димой.

В настоящее время ожидается точная причина смерти ребенка. Она станет известна по результатам лабораторных исследований, которые проводятся в Москве.