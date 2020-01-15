УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

Союз европейских футбольных ассоциаций на официальном сайте организации представил символическую сборную 2019 года. В ней оказались сразу пять игроков из английского "Ливерпуля", ставших победителями Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

В команду года попали вратарь Алиссон Бекер ("Ливеруль"), защитники Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"), полузащитники Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити"), нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Садио Мане ("Ливерпуль").

Отметим, что футболисты были выбраны путем голосования читателей официального сайта УЕФА.