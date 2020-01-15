Чемезов: танки "Армата" в армию пока не пришли

Перспективные российские танки Т-14 "Армата" в отечественные вооруженные силы пока не поступили. Эту информацию агентству ТАСС подтвердил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Разработчик и производитель новых боевых машин "Уралвагонзавод", который входит в "Ростех", должен до 2021 года поставить войскам 132 танка и БМП на платформе "Армата".

Т-14 – перспективный российский танк. Экипаж боевой машины находится в бронекапсуле отдельно от топлива и снарядов. Башня необитаемая. Все эти конструкторские решения повышают живучесть самой "Арматы" и выживаемость ее экипажа. Помимо этого, комплекс активной защиты боевой машины перехватывает или уводит в сторону практически любой боеприпас, направленный на Т-14.