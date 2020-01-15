Старший сын экс-хоккеиста Соколова убил мать в невменяемом состоянии: его направят в психбольницу

Супругу бывшего хоккеиста Максима Соколова убил ее сын в невменяемом состоянии. К соответствующему выводу пришло расследование. В настоящее время парню предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Трагический инцидент произошел 13 июня 2019 года в одном из домов поселка Новая Романовка (Ленинградская область). На месте инцидента было обнаружено тело Ирины Соколовой. Ее 18-летнего сына госпитализировали в тяжелом состоянии. Изначально следствие подозревало в случившемся младшего сына экс-хоккеиста, но затем обвинение предъявили старшему. По версии следствия, после убийства молодой человек самостоятельно нанес себе многочисленные порезы ножом, чтобы запутать расследование.

На сайте Следственного комитета Российской Федерации сообщается, что обвиняемый взял нож и нанес не менее 33 ударов в область шеи своей матери. Женщина скончалась на месте происшествия. После этого 18-летний юноша зашел в спальню 15-летнего брата и не менее двадцати раз ударил его ножом в область жизненно важных органов, а также пытался задушить. Пострадавший сумел выбежать из дома и обратиться за помощью к соседям.

В ходе расследования, как сообщает ведомство, у обвиняемого обнаружили психическое заболевание. Сын бывшего хоккеиста нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Уголовное дело направлено в суд, чтобы тот решил вопрос о применении к юноше принудительных мер медицинского характера.



Ранее следствие предполагало, что убийство совершил младший брат, поскольку к этому поступку его могла подтолкнуть зависть к старшему. Во время расследования преступления подростка даже поместили в СИЗО.