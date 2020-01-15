Отставка правительства: Путин пообещал встретиться лично с каждым членом кабмина

После оглашения ежегодного Послания Федеральному Собранию президентом России стало известно об отставке премьера России Дмитрия Медведева и всего правительства.

На встрече с Медведевым "тет-а-тет", как сказал президент, они обсудили вопросы, сформулированные в Послании.



Дмитрий Медведев отметил, что президентом был обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию России.

Когда они будут приняты, сказал теперь уже и.о. премьера, изменится не только ряд статей Основного закона, но и в целом баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

В этих условиях, отметил Медведев, было бы правильно, чтобы (в соответствии со статьей 117 Конституции РФ) правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку и предоставило президенту возможность принимать все необходимые для этого решения.

Путин выразил удовлетворение работой правительства и поручил уходящему составу исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

"Не все, разумеется, получилось, но все никогда не получается в полном объеме", — сказал глава государства.

Он пообещал в ближайшее время увидеться лично с каждым из членов кабмина и попросил их исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе.

Путин также сообщил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности России и предложить ее Дмитрию Медведеву.

Ранее в своем Послании президент России предложил внести в Конституцию ряд поправок.

Кроме того, Путин предложил доверить депутатам Госдумы утверждение кандидатуры премьера, а затем по его представлению — вице-премьеров и министров.

Глава государства при этом отклонить их кандидатуры не сможет, но за ним останется право отправлять в отставку главу и членов кабмина.