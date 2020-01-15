Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU

В словацком Осрблье состоялась биатлонная смешанная эстафета на пятом этапе Кубка IBU. Сборная России в составе Екатерины Глазыриной, Виктории Сливко, Семена Сучилова и Вадима Филимонова финишировала с лучшим результатом дня – 1 час 21 минута 37,9 секунд.

На втором месте расположились немецкие биатлонисты, уступившие россиянам 2,6 секунды. В тройке призеров также оказалась норвежская команда (+44,7 секунды).

Ранее на турнире российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Анна Никулина заняли восьмое место в супермиксте.