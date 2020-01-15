"Я тебя точно знаю!": мужчина едва не похитил девочку у школы в Новой Ладоге

В Новой Ладоге мужчина попытался затащить 10-летнюю школьницу в салон своей машины. Сейчас автомобиль разыскивают стражи порядка.

Инцидент произошел утром 14 января в 50 метрах от школы на Пионерской улице. На кадрах видно, как мужчина в камуфляжной форме подзывает школьницу, а потом пытается затолкать ее в салон припаркованного Renault Duster. Девочка смогла вырваться и убежать, а водитель сел за руль и уехал.

По словам потерпевшей, незнакомец окликнул ее фразой: "Иди сюда! Я тебя точно знаю!", но потом применил силу.

Отец девочки в тот же день написал заявление в полицию о нападении на ребенка, выйти на след злоумышленника пока не удалось.