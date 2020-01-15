Китайские власти рассказали о первых признаках нового типа коронавируса

Китайские власти рассказали о новом типе коронавируса, обнаруженном в городе Ухань (провинция Хубэй). В городском комитете здравоохранения рассказали о первых симптомах заболевания, вызываемого этим вирусом.

Сообщается, что на ранней стадии болезнь проявляется в виде высокой температуры и кашля. Однако на этом этапе заболевание протекает в легкой форме. Однако у пожилых людей и у людей с другими основными болезнями оно может вскоре перерасти в тяжелую форму.

Эксперты провели эпидемиологическое расследование, которое показало, что большинство заболевших имели отношение к оптовому рынку морепродуктов.

"Сравнительно небольшое число пациентов отрицают, что появлялись на этом рынке, в отдельных случаях пациенты имели контакт с заболевшими", –цитирует РИА Новости сообщение комитета здравоохранения Уханя. Тем не менее, в настоящее время в районе рынка распространения вируса не выявлено.

При этом городские власти не исключают, что вирус может передаваться от человека к человеку. Впрочем, подтверждения этому пока не обнаружено.

Коронавирус нового типа был выявлен китайскими специалистами 7 января. 11 января сообщалось, что от нового типа коронавируса в городе Ухань, вызвавшего вспышку пневмонии, умер 61-летний мужчина. Всего болезнь диагностировали у 40 человек.

Под медицинским наблюдением оказались более 700 человек, из которых свыше 400 – медики, имевшие непосредственный контакт с больными.