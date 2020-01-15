Магазинный вор сумел сбежать, напав на продавца с ножом. Видео

В Нефтекамске магазинный вор, пойманный с поличным, сумел сбежать, взяв сотрудницу торгового заведения в заложники и угрожая ей ножом.

Инцидент произошел во вторник, 15 января, в сетевом магазине "Монетка". Продавцы обратили внимание на воровство, сообщили в правоохранительные органы и заблокировали дверь, после чего преступник схватил сотрудницу супермаркета за горло и размахивал ножом на глазах у посетителей, включая ребенка, стоявшего неподалеку.

Дверь открыли, и вор, потеряв похищенный кусок сыра, сбежал. Сообщения о его задержании не поступали.