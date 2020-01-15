Заключенные в Чувашии слепили из снега статую Свободы ради духовного оздоровления

В колонии строгого режима в городе Цивильске (Чувашия) заключенные слепили из снега статую Свободы. Такое проявление искусства прошло в рамках творческого конкурса среди осужденных под названием "Снежные фантазии".

Как отмечает пресс-служба УФСИН по Чувашии, мероприятие направлено на демонстрацию творческих возможностей заключенных, их духовно-нравственное оздоровление, а также социальную адаптацию к лишению свободы и организацию свободного времени.

"Снежные фантазии" проводились в период новогодних праздников. В сообщении отмечается, что в рамках конкурса осужденные смогли воплотить в реальность самые смелые проекты с помощью снега и льда, приятно удивив жюри разнообразием фигур и качеством их исполнения.

В числе снежных скульптур, фотографии которых опубликованы на сайте, особое внимание привлекает статуя Свободы. Заключенные также слепили собаку, привязанную цепью к будке, и рождественский вертеп в окружении животных и волхвов.