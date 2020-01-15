Новости Общество

Все видео этой рубрики
15 января 202018:36

Заключенные в Чувашии слепили из снега статую Свободы ради духовного оздоровления

kazan.kp.ru

В колонии строгого режима в городе Цивильске (Чувашия) заключенные слепили из снега статую Свободы. Такое проявление искусства прошло в рамках творческого конкурса среди осужденных под названием "Снежные фантазии".

Как отмечает пресс-служба УФСИН по Чувашии, мероприятие направлено на демонстрацию творческих возможностей заключенных, их духовно-нравственное оздоровление, а также социальную адаптацию к лишению свободы и организацию свободного времени.

"Снежные фантазии" проводились в период новогодних праздников. В сообщении отмечается, что в рамках конкурса осужденные смогли воплотить в реальность самые смелые проекты с помощью снега и льда, приятно удивив жюри разнообразием фигур и качеством их исполнения.

В числе снежных скульптур, фотографии которых опубликованы на сайте, особое внимание привлекает статуя Свободы. Заключенные также слепили собаку, привязанную цепью к будке, и рождественский вертеп в окружении животных и волхвов.

Сейчас

16:31

Правительство России подало в отставку

15:13

Путин обсудил с Медведевым выполнение тезисов Послания

15:12

На Дальнем Востоке появится пассажирская авиакомпания

14:56

В Москве-Сити задержан мужчина, взявший заложницу

14:43

В открытый космос с МКС вышли две женщины

13:28

Пакет конституционных поправок будет вынесен на всенародное голосование

13:10

Путин: Конституцию менять не надо, нужен лишь ряд поправок

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин предложил ввести должность замглавы Совбеза и назначить на нее Медведева

Путин предложил ввести должность замглавы Совбеза и назначить на нее Медведева

1 час назад
Послание-2020: изменения в Конституцию, демография и другие глобальные задачи

Послание-2020: изменения в Конституцию, демография и другие глобальные задачи

3 часа назад
Кремль: о голосовании по поправкам в Конституцию будет подписан отдельный указ

Кремль: о голосовании по поправкам в Конституцию будет подписан отдельный указ

2 часа назад
Кудрин: выполнение мер, предложенных в Послании, обойдется бюджету в 400-500 миллиардов

Кудрин: выполнение мер, предложенных в Послании, обойдется бюджету в 400-500 миллиардов

1 час назад

Трансляции

Завтра, 16 января

11:30

Выступление Сергея Лаврова в МГИМО
11:30

Гайдаровский форум. Доверие как фактор и инструмент экономического развития
11:30

Гайдаровский форум. Налоги в цифровом мире
12:00

Заседание Правительства РФ
Все трансляции
Отставка правительства: Путин пообещал встретиться лично с каждым членом кабмина

Отставка правительства: Путин пообещал встретиться лично с каждым членом кабмина

1 час назад
Отставка правительства: комментарии депутатов и чиновников

Отставка правительства: комментарии депутатов и чиновников

29 минут назад
Ежегодное Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Полное видео

Ежегодное Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Полное видео

4 часа назад
2 187
Деньги есть: комментарии министров к Посланию Федеральному Собранию

Деньги есть: комментарии министров к Посланию Федеральному Собранию

4 часа назад
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей

3 часа назад
В открытый космос с МКС вышли две женщины

В открытый космос с МКС вышли две женщины

4 часа назад
Китайские власти рассказали о первых признаках нового типа коронавируса

Китайские власти рассказали о первых признаках нового типа коронавируса

42 минуты назад
Австрия выдала России убийцу, которого искали 21 год

Австрия выдала России убийцу, которого искали 21 год

3 часа назад
Искусственный интеллект научили определять уровень глюкозы в крови по ЭКГ

Искусственный интеллект научили определять уровень глюкозы в крови по ЭКГ

5 часов назад
Экипаж "КАМАЗ-мастер" Шибалова выиграл десятый этап "Дакара"

Экипаж "КАМАЗ-мастер" Шибалова выиграл десятый этап "Дакара"

6 часов назад
В "Зарядье" выступит один из лучших валторнистов мира Хавьер Боне

В "Зарядье" выступит один из лучших валторнистов мира Хавьер Боне

5 часов назад
Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

Хор мальчиков монастыря Монсеррат выступит на Рождественском фестивале в Доме музыки

8 часов назад
Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

14.01.2020 09:30
Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

13.01.2020 21:00
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

13.01.2020 12:59
Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

Держит в напряжении до самого конца: как снималось "Вторжение"

13.01.2020 12:29
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

13.01.2020 09:00
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

12.01.2020 23:47
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Instagram-модель упала со скалы и разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи

Instagram-модель упала со скалы и разбилась насмерть, пытаясь сделать селфи

50 минут назад
Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome

Microsoft поставила в браузер Edge "движок" от Chrome

1 час назад
В Мурманской области задержали хирурга, доверившего ампутацию студентам

В Мурманской области задержали хирурга, доверившего ампутацию студентам

1 час назад
"Я тебя точно знаю!": мужчина едва не похитил девочку у школы в Новой Ладоге

"Я тебя точно знаю!": мужчина едва не похитил девочку у школы в Новой Ладоге

1 час назад
Мужчина попросил у суда провести поединок на самурайских мечах с женой, чтобы уладить спор

Мужчина попросил у суда провести поединок на самурайских мечах с женой, чтобы уладить спор

1 час назад
Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU

Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU

1 час назад
Старший сын экс-хоккеиста Соколова убил мать в невменяемом состоянии: его направят в психбольницу

Старший сын экс-хоккеиста Соколова убил мать в невменяемом состоянии: его направят в психбольницу

1 час назад
Послание Путина транслировали в аэропортах и на Эльбрусе

Послание Путина транслировали в аэропортах и на Эльбрусе

1 час назад
В США представили свой аналог "Аурус Комендант" - роскошный GMC Yukon

В США представили свой аналог "Аурус Комендант" - роскошный GMC Yukon

2 часа назад
Чемезов: танки "Армата" в армию пока не пришли

Чемезов: танки "Армата" в армию пока не пришли

2 часа назад
Мужчина забрался в чужую квартиру, чтобы поспать, а обрел новую любовь

Мужчина забрался в чужую квартиру, чтобы поспать, а обрел новую любовь

2 часа назад
Максим Дунаевский отмечает 75-летие

Максим Дунаевский отмечает 75-летие

3 часа назад
Москвичка получила штраф за превышение скорости машины, которую вез эвакуатор

Москвичка получила штраф за превышение скорости машины, которую вез эвакуатор

3 часа назад
3,6 миллиарда хиросим: Мировой океан в 2019 году был самым тёплым за всю историю наблюдений

3,6 миллиарда хиросим: Мировой океан в 2019 году был самым тёплым за всю историю наблюдений

3 часа назад
На Дальнем Востоке появится пассажирская авиакомпания

На Дальнем Востоке появится пассажирская авиакомпания

3 часа назад
В Москве-Сити задержан мужчина, взявший заложницу

В Москве-Сити задержан мужчина, взявший заложницу

3 часа назад
Экс-студент угрожал взорвать ВГИК и убить преподавателя

Экс-студент угрожал взорвать ВГИК и убить преподавателя

4 часа назад
Живущую 5 лет в перинатальном центре девочку обследуют независимые врачи

Живущую 5 лет в перинатальном центре девочку обследуют независимые врачи

4 часа назад
В России стартовали продажи обновленной Lada 4x4: объявлены цены

В России стартовали продажи обновленной Lada 4x4: объявлены цены

5 часов назад
Звезду сериала "Горец" нашли мертвым в Лос-Анджелесе

Звезду сериала "Горец" нашли мертвым в Лос-Анджелесе

6 часов назад
Почти невозможно: между Венерой и Солнцем обнаружен астероид

Почти невозможно: между Венерой и Солнцем обнаружен астероид

7 часов назад
Обзор смартфона Realme X2 Pro: настоящий флагман, недорого

Обзор смартфона Realme X2 Pro: настоящий флагман, недорого

8 часов назад
Вильфанд назвал регионы, попавшие в зону аномального тепла

Вильфанд назвал регионы, попавшие в зону аномального тепла

8 часов назад
Разобрались по-мужски: певца Серова подстрелили из травмата

Разобрались по-мужски: певца Серова подстрелили из травмата

8 часов назад
Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

Камера сняла предполагаемое попадание двух ракет в украинский Boeing

9 часов назад
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию

9 часов назад
Microsoft узнала о серьёзной уязвимости в Windows от спецслужб

Microsoft узнала о серьёзной уязвимости в Windows от спецслужб

9 часов назад
Топ-10 самых дорогих особняков, выставленных на продажу

Топ-10 самых дорогих особняков, выставленных на продажу

12 часов назад
Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

13.01.2020 01:36

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку