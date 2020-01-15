Памфилова рассказала, когда могут быть приняты поправки в Конституцию

Предложения по изменению Конституции РФ могут быть приняты в текущем году до единого дня голосования. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она отметила, что Центризбирком будет готов провести соответствующее голосование, если получит такое поручение.

"Что касается времени, когда это может быть, я не хотела бы гадать на кофейной гуще, – сказала Памфилова. – Но с учетом того динамизма, который был заложен в послании президента, и с учетом тех решительных шагов, которые за этим последовали, предполагаю, что точно будет в этом году".

Единый день голосования в России назначен на 13 сентября. По мнению Памфиловой, голосование по вопросу поправок в главный закон страны не будет совпадать с этой датой.

"Это было бы слишком сложно. Я предполагаю, что это будет раньше, чем в единый день голосования", – сказала председатель ЦИК. Она пояснила, что "это все-таки разные процедуры".

Памфилова добавила, что организация голосования по поправкам в Конституцию не вменено в прямую обязанность ЦИКа.

"Это могут нам поручить. Если президент нам поручит, тогда мы будем организовывать", – пояснила она.

В ежегодном послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин предложил внести ряд поправок в Конституцию. В частности, предложено закрепить в основном законе статус Госсовета и принципы единой публичной власти, прописать в нем минимальный размер оплаты труда, который не должен быть меньше прожиточного минимума, и необходимость регулярной индексации пенсий.

Путин предложил гражданам страны проголосовать по данному пакету изменений в Конституцию.