Елена Воробей 40 минут выступала на сцене в Ногинске со сломанной рукой

Елене Воробей пришлось 40 минут выступать со сломанной рукой на концерте в подмосковном Ногинске. В своем "Инстаграме" артистка написала, что поскользнулась на сцене, но концерт решила продолжить.

Скорая приехала быстро, но врачи стояли в зрительном зале и ждали, когда смогут оказать ей медпомощь. Лишь когда у Воробей сильно упало давление, она решила объявить "антракт".

Поблагодарив поклонников в Ногинске, она сообщила, что концерт продолжится 7 февраля.

Артистка также сообщил, что семь лет назад ей уже приходилось работать со сломанной рукой.

Елена Воробей была гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым", в которой рассказала о своей печальной доле "вечной невесты".