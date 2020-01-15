ЦСКА может увести Соболева из-под носа "Динамо"

Вокруг лучшего бомбардира самарских "Крыльев Советов" Александра Соболева разгораются нешуточные страсти. За 22-летнего футболиста борются сразу несколько клубов. Вслед за московским "Динамо" к игроку проявил интерес столичный ЦСКА.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Соболев и руководство армейского клуба уже обговорили условия соглашения. При этом вариант перехода футболиста в стан бело-голубых уже не рассматривается.

Кроме того, по информации издания, конкуренцию ЦСКА готов составить один из клубов Английской премьер-лиги. Ранее стало известно, что Соболев не полетел вместе с "Крыльями Советов" на турецкий сбор.