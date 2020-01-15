Назначение Мишустина на пост премьера рассмотрят в Госдуме 16 января

В Госдуме прошло внеочередное заседание Совета Думы с участием предложенного президентом России Владимиром Путиным на пост премьера Михаила Мишустина.

Назначение главы Федеральной налоговой службы на пост премьера будет рассмотрено в Госдуме в четверг, 16 января.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов рассказал, что все парламентские фракции в Госдуме в четверг утром, 16 января, по очереди встретятся с Михаилом Мишустиным, сообщает РИА Новости.

Партия "Единая Россия" в четверг проведет заседание, темой которого станет кандидатура на должность председателя правительства. Об этом рассказал глава фракции Сергей Неверов. По его словам, необходимо максимально оперативно утвердить премьер-министра, которому предстоит сформировать кабинет министров, сообщает "Интерфакс".

Тем временем в пресс-службе кабинета министров сообщили, что заседание российского правительства, запланированное на четверг, перенесено.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, на которой предложил ему занять должность председателя правительства.

В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции. Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу. Действующее правительство будет исполнять обязанность до формирования нового состава. Владимир Путин также рассказал, что намерен ввести должность заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ее Медведеву.

Михаил Мишустин в 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт, после чего был его аспирантом. В 1998 году поступил на государственную службу помощником по информационным системам учета и контроля за поступлением налоговых платежей. В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

Мишустин женат и воспитывает троих сыновей.