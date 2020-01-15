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15 января 202019:10 (обновлено в 20:06)

Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра

Президент России Владимир Путин предложил на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провел с Мишустиным рабочую встречу и предложил ему занять должность председателя правительства.

Получив согласие, президент внес его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.

Ранее правительство России во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в полном составе. Как сообщил президент, Дмитрию Медведеву будет предложена новая должность — заместитель председателя Совета безопасности России.

Кандидату на пост премьера — 53 года, он родился в Москве. Михаил Мишустин учился в Московском "Станкине". В 1998 году поступил на государственную службу. Занимался информационными системами учета и контроля за поступлением налоговых платежей. Затем работал в ранге заместителя министра по налогам и сборам. В марте 2004 года возглавил Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В феврале 2009 года вошел в кадровый резерв президента России и в апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

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