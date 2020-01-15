Кадыров временно назначил вместо себя и.о. главы Чечни Муслима Хучиева

Из-за своей временной нетрудоспособности Рамзан Кадыров возложил обязанности исполняющего обязанности главы Чечни на председателя республиканского правительства Муслима Хучиева.

Об этом говорится в документе за подписью Кадырова, опубликованном на официальном сайте главы и правительства Чечни, передает ТАСС.

Исполнять обязанности Хучиев начал 13 января, что же стало причиной временной нетрудоспособности Кадырова, не сообщается.

Тем временем, на своей странице "ВКонтакте" он активно комментировал Послание Федеральному Собранию, с которым 15 января выступил президент России, а также отставку кабина во главе с премьером Дмитрием Медведевым.

Рамзан Кадыров написал, что "очень благодарен Дмитрию Анатольевичу и правительству России" за помощь Чечне в решении сложных проблем социально-экономического развития.