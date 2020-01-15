У главы налоговой службы Украины проходят обыски

У председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова, а также в налоговых службах нескольких областей проходят обыски, передает ТАСС.

Как сообщает пресс-служба СБУ, установлены чиновники ГНС, способствовавшие выводу в теневой сектор экономики более 500 млн гривен (около 20,8 млн долларов) ежемесячно.

Должностные лица проводили несанкционированные действия со служебной информацией, давая возможность злоумышленникам обходить систему автоматизированного

мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По информации пресс-службы, к реализации схемы причастны должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС и служащие ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и в Киеве.