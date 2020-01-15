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15 января 202019:40

В марте НАТО проведет крупнейшие за 25 лет учения в Европе

racurs.ua

Самые масштабные за 25 лет учения США в Европе Defender 2020 ("Защитник-2020") с участием 37 тысяч человек начнутся в марте в 10 странах НАТО, центром их проведения станет Германия.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал военный источник в Североатлантическом альянсе по итогам заседания Военного комитета НАТО на уровне начальников Генштабов.

Собеседник агентства не исключил, что натовские учения будут проходить также на территории стран Прибалтики и Польши, в непосредственной близости от границ России.

Отмечается, что одной из главных задач Defender 2020 станет проверка возможностей быстро перебрасывать военные подразделения внутри государств, участников НАТО.

В учениях примут военнослужащие из 18 стран, при этом 20 тысяч из 37 тысяч солдат и офицеров, прибудут из США.

Источник отметил, что эти учения не столько натовские, сколько американские, а выбор Германии в качестве центра выбран из удобства, поскольку ФРГ располагает развитой сетью автомобильных и железных дорог, по которым удобно перебрасывать войска по всей Европе.

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