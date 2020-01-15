Владимир Путин подписал указ об отставке правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке правительства страны. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.

Согласно тексту указа, в соответствии с пунктом "в" статьи 83 и частью второй статьи 117 Конституции РФ глава государства постановил объявить об отставке правительства, возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства РФ на Дмитрия Медведева и поручить министрам исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.

Указ вступил в силу в день подписания.

Ранее 15 января правительство России подало в отставку в полном составе. Дмитрий Медведев пояснил, что данное решение было принято на фоне предложений об изменении Конституции, которые прозвучали в президентском Послании Федеральному Собранию.

Позже глава государства предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра.