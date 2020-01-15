Гонщик Карякин поднялся на второе место в общем зачете ралли-рейда "Дакар"

Российский гонщик Сергей Карякин, выступающий на Maverick, по итогам десятого этапа ралли-рейда "Дакар" сумел выйти на второе место в общем зачете мотовездеходов. Россиянин финишировал 11-м с отставание от лидера в 11 минут 53 секунды.

Этого оказалось достаточно, чтобы отодвинуть на третье место в общем зачете чилийца Франсиско Лопеса Контардо. Первым пока идет американец Кейси Курри. Россиянин отстает от него на 46 минут 40 секунд.

Напомним, что десятый этап "Дакара", который проходит в Саудовской Аравии, был завершен досрочно из-за плохих погодных условий.