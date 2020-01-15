"Наполи" заплатил 20 млн евро за переход словацкого хавбека "Сельты"

Словацкий полузащитник испанской "Сельты" Станислав Лоботка продолжит карьеру в чемпионате Италии, 25-летний хавбек подписал контракт с "Наполи", рассчитанный на четыре с половиной года.

Подробности соглашения не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "кельты" выручили на продаже футболиста не менее 20 миллионов евро, еще четыре миллиона испанский клуб сможет получить в виде бонусов.

Лоботка прошел через академию "Аякса", играл также за словацкий "Тренчин" и норвежский "Норшелланн", откуда перешел в "Сельту" летом 2017 года за пять миллионов евро. В текущем сезоне в составе команды из Виго словак принял участие в 17 матчах. Также на его счету 22 игры и три гола за сборную Словакии.