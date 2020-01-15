Трамп готов посетить Китай в ответ на подписание соглашения торговой сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов в ближайшее время посетить Китай. По его словам, такой шаг — это ответ на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе сделки по урегулированию торговых споров.

С соответствующим заявлением американский лидер выступил в среду, 15 января, в Белом доме. Трамп предположил, что его коллега Си Цзиньпин смотрит трансляцию церемонии подписания соглашения. Глава США отметил, что данный шаг является важным, до этого никогда такого не было сделано по отношению к Китаю, а также к будущему справедливой и взаимовыгодной торговли, сообщает ТАСС.

Детали сделки пока не объявлены. Ранее глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу рассказал, что Штаты сохранят пошлины на ряд товаров из Китая. Такая мера позволит убедиться в том, что Пекин будет придерживаться обязательств, которые обозначены в первой фазе торгового соглашения между странами. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, пошлины на китайские товары сохранятся до соглашения о второй фазе торговой следки.

Предполагается, что пониженные американские пошлины на товары из Китая будут введены через тридцать дней после подписания документа.