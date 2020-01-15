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15 января 202021:00

"Фиорентина" в меньшинстве обыграла "Аталанту" в 1/8 финала Кубка Италии

EPA

В матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу "Фиорентина" на поле домашнего стадиона "Артемио Франки" во Флоренции обыграла команду "Аталанта" из Бергамо – 2:1.

У победителей встречи голами отметились Патрик Кутроне и Поль Лирола, забившие мячи на 11-й и 84-й минутах соответственно, а у гостей единожды на 67-й минуте отличился Йосип Иличич.

Стоит отметить, что хозяева поля доигрывали в меньшинстве: Херман Песселья получил желтую карточку в концовке первого тайма за подножку, а затем был удален на 70-й минуте за симуляцию.

Таким образом, "Фиорентина" вышла в четвертьфинал турнира, где 29 января сыграет с миланским "Интером", который в 1/8 финала разгромил "Кальяри" со счетом 4:1, дублем отметился Ромелу Лукаку.

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