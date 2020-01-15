Володин о Мишустине: профессионал, знающий региональную специфику

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскрыл журналистам подробности часового заседания Совета нижней палаты, на которое приехал Михаил Мишустин, предложенный сегодня президентом на пост главы правительства вместо уходящего в отставку Дмитрия Медведева.

В частности, Володин поделился с журналистами своим мнением о кандидате. Он охарактеризовал Михаила Мишустина, занимающего в настоящий момент пост главы ФНС, как "профессионала в области финансов и налогового законодательства, знающего региональную специфику".

Володин напомнил, что Мишустин "себя зарекомендовал, создав фактически с нуля высокотехнологичную Федеральную налоговую службу с использованием современных технологий, цифровой экономики".

Отвечая на вопросы журналистов, Володин сказал, что состав нового правительства на встрече с Мишустиным не обсуждался.

После заседания стало известно, что Дума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, 16 января, ориентировочно в 14.00. На заседании Госдумы Мишустина представит полпред президента в нижней палате Гарри Минх.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. С ним президент уже встретился лично и получил его согласие занять должность главы кабинета.

Михаил Мишустин родился в Москве, ему 53 года. Он окончил Московский станкоинструментальный институт и аспирантуру. В 1998 году поступил на госслужбу. В апреле 2010 года был назначен руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС).