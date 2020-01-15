Полузащитник "Краснодара" Намли на правах аренды перешел в "Колорадо Рэпидз"

Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" объявила о переходе датского полузащитника Юнеса Намли в американский "Колорадо Рэпидз". 25-летний вингер на правах аренды проведет в MLS два года.

Намли – воспитанник академии "АБ Гладсаксе", также играл за голландские "Херенвен" и "Зволле", откуда летом 2019 года за два миллиона евро перешел в российский клуб. В составе "быков" Юнес в текущем сезоне принял участие в 18 играх во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.