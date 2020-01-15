"Зенит" переиграл "Басконию" в матче баскетбольной Евролиги

В матче 19-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги петербургский "Зенит" домашнем паркете обыграл испанскую "Басконию" со счетом 72:66 (23:16, 16:15, 15:18, 19:17).

У победителей встречи самыми результативными стали Уилл Томас (19 очков), Матеуш Понитка (14) и Колтон Айверсон (10), а у гостей больше всех набрали Ник Стаускас и Торнике Шенгелия – 15 и 13 очков соответственно.

"Зенит" одержал шестую победу в 19 играх Евролиги и занимает 17-е место в турнирной таблице, а "Баскония" расположилась на 14-й строчке. В следующем матче турнира петербуржцы в пятницу, 17 января, примут "Валенсию", а баски в тот же день на выезде сыграют с ЦСКА.