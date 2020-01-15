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Послание Федеральному Собранию 1 час назад

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15 января 202023:15

Президент создал рабочую группу по поправкам в Конституцию

Президент создал рабочую группу по поправкам в Конституцию

Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по поправкам в Конституцию России, сообщается на сайте Кремля. В нее войдут члены Госдумы, Совета Федерации и других органов власти, а также общественные деятели, представители культуры и науки.

Группа будет готовить предложения по изменению основного закона страны.

О возможных изменениях в Конституции Владимир Путин говорил в своем Послании Федеральному Собранию. Речь, например, шла о том, чтобы Госдуме дать право утверждать премьер-министра и состав правительства.

Кроме того, глава государства призвал запретить двойное гражданство для людей, занимающих ключевые государственные должности.

Значительную часть Послания президент посвятил социальным темам. Он пообещал продлить программу материнского капитала минимум до конца 2026 года. При этом поддержку семьи получат уже при рождении первенца. Для семей с низким доходом Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребёнка от трёх до семи лет.

Особое внимание было уделено здравоохранению. Отдельно президент говорил о необходимости модернизации первичного звена. Конкретно речь шла о фельдшерско-акушерских пунктах, работающих на селе. Также Владимир Путин потребовал не допустить больше ситуаций с перебоями в поставках жизненно важных лекарств, сообщает телеканал "Россия 24".

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