"Милан" вышел в четвертьфинал Кубка Италии, разгромив СПАЛ

В матче 1/8 финала Кубка Италии "Милан" на поле стадиона "Сан-Сиро" разгромил СПАЛ – 3:0. У победителей встречи голами отметились Кшиштоф Пентек, Самуэль Кастильехо и Тео Бернар Франсуа, забившие на 20-й, 44-й и 66-й минутах соответственно.

Таким образом, подопечные Стефано Пиоли вышли в четвертьфинал турнира, где 29 января сыграют с "Торино", который в 1/8 финала переиграл "Дженоа" (1:1, 5:3 – по пенальти).