На территории посольства России в Бейруте разорвались гранаты с газом

Две гранаты со слезоточивым газом разорвались в среду на территории посольства РФ в Бейруте. Никто из дипломатов и членов их семей не пострадал.

В Бейруте продолжаются столкновения демонстрантов и полиции у посольства России. В настоящее время демонстранты вынудили стражей порядка отступить на территорию полицейского участка напротив посольства России, сообщает РИА Новости.

Демонстранты провоцировали полицейских более получаса, забрасывая их камнями и петардами​​​. После этого силовики применили слезоточивый газ и силу для разгона демонстрантов. Несколько гранат со слезоточивым газом разорвалось у стен российской дипмиссии. Никто из россиян не пострадал.

Российские дипломаты подчеркнули, что хоть и оказались в эпицентре событий, но не являются центром агрессии со стороны протестующих.

Протесты связаны с ухудшающейся экономической ситуацией в стране. В октябре 2019 года президент Ливана проинформировал общественность, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.

К финансово-экономическому кризису добавился политический: несмотря на назначение нового премьер-министра, тот уже два месяца не может сформировать состав правительства, удовлетворяющий все политические силы страны.