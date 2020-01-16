В Россию прибывает новый американский посол

16 января в Москву прибывает новый посол США в России Джон Салливан.

Он сменил на посту его предшественника Джона Хантсмана, который в начале августа 2019 года подал в отставку. В начале октября Хантсман покинул Россию, сообщает ТАСС.

Джону Салливану 60 лет. Он закончил Университет Брауна по специальности "история и политология", после окончил Школу права Колумбийского университета. Занимался частной юридической практикой, был помощником одного из членов Верховного суда. Работал в руководстве Министерства юстиции США, с 2004 года — первый заместитель главного юрисконсульта Пентагона. Позже несколько лет занимал пост главного юрисконсульта в министерстве торговли США. В 2007-2009 годах был первым заместителем министра торговли. С 2010 года был председателем специального комитета при правительстве по экономическим отношениям США и Ирака.

С приходом Трампа в Белый дом стал первым заместителем госсекретаря. С 1 апреля по 26 апреля 2018 года исполнял обязанности госсекретаря.

В свое время Салливан жестко высказывался по вопросу о воссоединении Крыма с Россией и был среди тех, кто обвинял Россию во вмешательстве в президентские выборы.

С новым назначением немного изменилась и риторика Салливана. Он заверил, что сконцентрируется на сферах, в которых обе страны смогут сотрудничать, невзирая на все противоречия, — контроль над вооружениями, обмен информацией в целях борьбы с терроризмом, обеспечение безопасности в Арктике.

Новый посол рассчитывает на улучшение двусторонних отношений.