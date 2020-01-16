Власти Турции открыли доступ к "Википедии"

Турецкие власти приняли решение разблокировать доступ к Wikipedia. Электронная энциклопедия вновь доступна интернет-пользователям на территории республики, сообщает ТАСС.

"Википедию" заблокировали по решению правительства страны в апреле 2017 года, обвинив сайт в причастности к кампании по очернению страны. Это случилось после отказа энциклопедии удалить контент, якобы изображавший Турцию причастной к поддержке "Исламского государства" (запрещено в России) и других террористических организаций.

Заблокировали сайт по закону, позволяющему правительству ограничивать доступ к ресурсам, признанным угрозой национальной безопасности.