Антон Шибалов: спуски с дюн очень опасны, перевернувшийся Алонсо убедился в этом

Пилот российской команды "КАМАЗ-мастер" Антон Шибалов рассказал о десятом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в Саудовской Аравии, по итогам которого его экипаж занял первое место.

"Был интересный день, для нас он сложился хорошо. Единственной сложностью были спуски с дюн. Это очень опасно, и перевернувшийся Фернандо Алонсо смог в этом убедиться, – приводит слова Шибалова пресс-служба "КАМАЗ-мастер". – Песок сегодня был мягким. Очень жаль, что из-за погодных условий отменили вторую часть этапа. Теперь остается подготовиться к следующему старту, важно проехать надежно и сохранить результат".

