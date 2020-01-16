Сирийские войска освободили от террористов два поселка

Сирийская армия возобновила в ночь на четверг военную операцию в провинции Идлиб на севере страны из-за нарушения боевиками перемирия.

Военнослужащие сирийской армии после ожесточенных боев с террористами заняли два населенных пункта на востоке провинции. Бои в этом районе возобновились после того, как бандформирования сорвали договоренности о прекращении огня, которые были достигнуты пять дней назад, сообщает ТАСС.

В ходе наступления, начатого 19 декабря прошлого года, бойцам сирийской армии удалось освободить 46 населенных пунктов на юге и востоке Идлиба.

С 13 января этого года начали работать три пропускных пункта для выхода мирных жителей из идлибской зоны деэскалации.