"Манчестер Юнайтед" выбил "Вулверхэмптон" из Кубка Англии

В рамках переигровки 1/32 финала Кубка Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" на поле домашнего стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Вулверхэмптон" с минимальным счетом – 1:0. Первая игра завершилась вничью – 0:0.

У победителей встречи единственный мяч на 67-й минуте забил испанский полузащитник Хуан Мата, которому ассистировал французский вингер Антони Марсьяль.

В параллельной игре "Кардифф Сити" на выезде переиграл "Карлайл Юнайтед" – 4:3. Их первый матч также завершился вничью – 2:2. Таким образом, "Манчестер Юнайтед" и "Кардифф" вышли в следующую стадию Кубка Англии, своих соперников команды узнают позднее.