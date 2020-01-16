Столкновения вблизи российского посольства в Бейруте утихли. Полиция и армия взяли под контроль район, где проходили протесты.

Минувшей ночью протестующие организовали пикет у здания полицейского участка. Напротив него находится российское посольство. Демонстранты требовали освободить их соратников. Полиция разогнала пикет с применением слезоточивого газа. Сообщается, что российские дипломаты во время столкновений протестующих с полицией не пострадали, сообщает телеканал "Россия 24".

По данным ливанского Красного креста, при столкновениях с полицией в Бейруте пострадали не менее 35 демонстрантов. Со стороны полиции ранены более 15 сотрудников.

Протесты связаны с ухудшающейся экономической ситуацией в стране. В октябре 2019 года президент Ливана проинформировал общественность, что государство страдает от финансовой блокады и санкций.