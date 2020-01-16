Меркель: Европа должна стать самостоятельнее, в том числе в военной сфере

Европа должна быть готова брать на себя больше ответственности в мировой политике и развивать свой военный потенциал. Об этом в интервью британской газете Financial Times заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, внимание США к Евросоюзу слабеет. В связи с этим политик призвала альянс увеличить затраты на оборону. По ее мнению, от этого будет напрямую зависеть влиятельность Евросоюза.