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Послание Федеральному Собранию 1 час назад

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16 января 202006:03

Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Владимир Путин встретится сегодня с рабочей группой по поправкам в Конституцию. На установочном заседании участники обсудят порядок предстоящих действий. А первое рабочее заседание пройдет уже завтра.

В составе группы члены Госдумы, Совета Федерации и других органов власти, а также общественные деятели, представители культуры и науки.

Президент распорядился создать рабочую группу сразу после Послания Федеральному Собранию. В ходе выступления глава государства как раз говорил о возможном изменении основного закона страны.

Президент посвятил значительную часть Послания социальным темам. Так, программа материнского капитала должна быть продлена как минимум до конца 2026 года. Семьи станут получать поддержку уже при рождении первенца.

Ещё одну категорию выплат Путин предложил ввести для малоимущих семей — это ежемесячные дотации на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

Особое внимание глава государства уделил здравоохранению и отдельно остановился на необходимости модернизации первичного звена, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов на селе.

Также Владимир Путин потребовал исключить перебои с поставками жизненно важных лекарств. А говоря об изменениях Конституции, предложил, в частности, наделить Госдуму правом утверждать премьер-министра и состав правительства. Зашла речь и о двойном гражданстве для людей на ключевых государственных постах.

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