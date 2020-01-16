Неизвестный открыл огонь в здании суда в Новокузнецке. Пострадали два человека — судебный пристав и работница суда.

Позже стало известно, что мужчина скончался в машине скорой помощи; тяжелораненую женщину госпитализировали.

На месте работает следственная группа, нападавший задержан. По предварительным данным, в суд он пришел с ружьем. Об этом сообщили в местном управлении Следственного комитета.