"Сент-Луис" прервал победную серию, уступив в овертайме "Филадельфии"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" на льду домашней арены "Энтерпрайз-центр" в овертайме проиграл команде "Филадельфия Флайерз" – 3:4 ОТ.

У победителей встречи голами отметились Тайлер Питлик, Михаэль Раффль, Трэвис Конечны и Якуб Ворачек, который забил в овертайме с передачи российского защитника Ивана Проворова, а у хозяев льда шайбы забросили Джастин Фолк, Райан О'Райли и Александер Стин.

"Сент-Луис", прервавший серию из четырех побед, с 68 очками лидирует в Западной конференции, а "Филадельфия" расположилась на восьмой строчке на Востоке, имея в активе 56 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ "блюзмены" в субботу, 18 января, на выезде сыграют с "Колорадо Эвеланш", а "Флайерз" днем ранее примут "Монреаль Канадиенс".