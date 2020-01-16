При обрушении породы на руднике в Оренбуржье погиб рабочий

Региональное главное управление МЧС РФ по Оренбургской области сообщило о несчастном случае на ПАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" (предприятие сырьевого комплекса УГМК).

На горизонте 1045 метр в вентиляционном канале произошло обрушение породы, есть погибший, передает "Интерфакс".

В настоящее время рудник работает в штатном режиме.