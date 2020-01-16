Нойер может сменить "Баварию" на "Ювентус"

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер следующим летом может покинуть "Баварию". В услугах 33-летнего голкипера заинтересован "Ювентус".

Летом ряды "Баварии" пополнит новый вратарь – Александр Нюбель из "Шальке". Таким образом, впервые за многие годы Нойер может перестать быть основным стражем ворот чемпионов Германии. Контракт Нойера рассчитан до лета 2021 года, но не исключен более ранний уход Мануэля.

Интерес к Нойеру проявил чемпион Италии "Ювентус". Пока неизвестно, идет ли речь об аренде или полноценном контракте. Однако если сделка состоится, то в новой команде Нойеру предстоит столкнуться с конкурентами в лице Джанлуиджи Буффона и Войцеха Щесного.