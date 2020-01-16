На юге Афганистана подорван армейский джип: двое раненых

В Кандагаре на придорожной мине подорвался армейский джип. Двое военнослужащих ранены. Это военнослужащие техперсонала 205-го корпуса афганской нацармии "Атал".

Взрыв произошел в районе Дарвозаи Пактия городка Айну, сообщает "Интерфакс". Никто за произошедшее ответственности на себя не взял.