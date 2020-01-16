Теннисист Евгений Донской одержал победу в квалификации Australian Open

В Мельбурне проходят матчи квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. Успешно стартовал российский теннисист Евгений Донской.

В четвертьфинале Донской нанес поражение бразильцу Жоао Менезешу 6:7 (3:7), 6:1, 7:6 (10:8). Соперники провели на корте 2 часа 42 минуты. Следующим соперником Евгения станет хорват Виктор Гапович.

Завершил борьбу на турнире Алексей Ватутин. В четвертьфинале он проиграл словаку Андре. Мартину 3:6, 2:6.