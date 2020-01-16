Суд Рио-де-Жанейро вынес решение о закрытии олимпийских объектов

Объекты, построенные к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро, должны быть закрыты в течении двух суток. Такое решение вынес суд самого большого города Бразилии.

Федеральный судья Эуженио Араужо вынес подобное решение по представлению прокуратуры из соображений безопасности. Муниципалитет Рио-де-Жанейро не представил сертификатов безопасности, переданных ему на баланс летом прошлого года. Без этих сертификатов, обекты, в частности олимпийский парк, не могут быть признаны безопасными и использоваться для проведения массовых мероприятий.

Решение суда может сорвать немало мероприятий, запланированных в олимпийском парке Рио-де-Жанейро. Чтобы избежать серьезных финансовых потерь, городским властям придется в срочном порядке провести аттестацию объектов, построенных к Игра 2016 года.