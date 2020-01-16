Единороссы поддержали кандидатуру Мишустина на пост премьера

Кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин встретился сегодня с депутатами Госдумы из "Единая Россия". Фракция единогласно поддержала его кандидатуру.

"Решение, которое было принято: единогласно поддержать кандидатуру Михаила Мишустина, внесенную президентом Владимиром Путиным", — сообщил глава фракции Сергей Неверов, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщил "Интерфаксу" депутат Госдумы Виктор Водолацкий, на прошедшем заседании не обсуждались фамилии министров будущего правительства, однако Мишустин отметил, что изменения в кабинете министров будут.

В свою очередь советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова отметила, что на встрече Мишустин пожаловался на то, что не спал всю ночь.

Кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра внес президент Владимир Путин после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Сегодня кандидат также встретится с фракциями ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России". А после 14 часов депутаты продолжат обсуждение в рамках пленарного заседания. Для того, чтобы Мишустин стал премьер-министром, необходимо простое большинство — 226 голосов депутатов. Накануне глава ФНС уже беседовал с законодателями на внеочередном заседании Совета нижней палаты парламента.