Андрей Рублев пробился в полуфинал турнира в Аделаиде

В австралийской Аделаиде продолжается теннисный турнир с призовым фондом в 545 тысяч долларов. Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале Рублев встречался с британцем Дэниэлом Эвансом и добился победы в трех сетах 6:4, 3:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 2 минуты. В полуфинале Андрей сыграет с победителем матча Алекс Болт (Австралия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Турнир в Аделаиде проводится впервые в истории. Он заменил в международном календаре соревнования в Сиднее, предшествовавшие Открытому чемпионату Австралии.