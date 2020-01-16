Учительница, которую "обвинили" в нетрадиционной ориентации, пожаловалась в полицию

В Брянской области мать одной из школьниц обвинила учителя русского языка и литературы в нетрадиционной сексуальной ориентации, потребовав уволить педагога.

Мать девочки заявила, что педагог одной из школ Бежицкого района Брянска афиширует свою личную жизнь в Instagram. В провокационном ролике Екатерина И. представляет подругу как свою супругу. Также она интересуется, "что станет лучшим подарком для девушки на годовщину отношений". Вскоре после скандала видео было удалено.

Как пишет портал "Наш Брянск", многие местные жители шокированы поведением молодого учителя, однако есть и те, кто ее поддерживает, считая произошедшее вмешательством в личную жизнь.

Изданию Газета.Ру оскорбленная учительница рассказала, что уже написала заявление в полицию на родительницу, устроившую скандал из-за поста в соцсети. По мнению учителя, мать ученицы нарушила ее право на неприкосновенность частной жизни.

Между тем директор школы заявила о намерении уволить педагога.