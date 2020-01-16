Прокуратура возбудила уголовное дело против людиновского живодера

Прокуратура города Людиново возбудила уголовное дело против живодера. Об этом сообщает ГТРК "Калуга".

Напомним, 6 и 8 января полицеские задокументировали несколько случаев жестокого обращения с собаками. По этим фактам была инциирована проверка. Как выяснилось, 6 января неизвестный злоумышленник развел костер под бетонной плитой, где в этот время находилась собака. При этом преступнику было известно, что животное не сможет самостоятельно выбраться из своего укрытия и отравится угарным газом.

По окончании проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры потребовали возбудить уголовное дело по статье 245 статье УК РФ "Жестокое обращение с животным". Максимальным наказанием является лишение свободы на срок до пяти лет.