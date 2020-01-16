Тимофей Калачев вернулся в "Ростов" в качестве тренера

Белорусский полузащитник Тимофей Калачев, завершивший карьеру в прошлом году, вернулся в "Ростов". Бывший футболист ростовчан стал тренером клубной академии.

Тимофей Калачев является одной из легенд новейшей истории "Ростова". Тимофей играл за ростовчан с 2006 по 2007 и с 2010 года до завершения карьеры. На его счету более 200 игр. В составе "Ростова" выигрывал Кубок России и серебряные медали чемпионата страны.

Калачев, которому в мае исполнится 39 лет, займет пост тренера в клубной академии. Он будет работать с юношами 15-17 лет и готовить их к переходу в молодежную команду.